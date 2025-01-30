Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediyenin sahada çalışan personeline teşekkür etmek amacıyla kendi elleriyle baklava ikramında bulundu. Başkan Günay, projelerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayan işçilere minnettarlığını sundu.

Başkan Günay: “Ekiplerimizle yan yana, omuz omuzayız”

Güzelbahçe Belediyesi'nin Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri personelini sahada ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Günay, çalışanlarına teşekkür ederek moral verdi. “Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Yaz-kış, soğuk-sıcak demeden görevlerini yerine getiriyorlar. Halkımıza hizmetin en iyisini sunmak için her gün ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar,” diyen Başkan Günay, çalışanlarına baklava ikramında bulunarak emeklerine olan takdirini gösterdi.

Başkan Günay, personelin sadece belediyenin değil, aynı zamanda halkla doğrudan temasta olan, belediyenin “görünen yüzleri” olduğunu belirterek, "Çalışanlarımız mutluysa biz başarılıyız demektir," dedi. Belediyenin yürütmekte olduğu projelerin hızla ilerlemesi için emek veren işçilere teşekkür eden Günay, ekiplerin moral bulması adına tatlı ikramında bulunmayı önemli gördü.

Başkan Günay, ayrıca sahadaki projelerin daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanması için sürekli saha ziyaretleri gerçekleştirdiğini vurguladı.