Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mutlu bir haberle sevenlerini sevindirdi. Çift, dün akşam ilk bebeklerini dünyaya getirdi. Doğum günüyle çakışan bu özel an, Yazıcı'nın "En güzel doğum günü hediyesi" paylaşımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yusuf Yazıcı, 28. doğum gününde, oğlunun parmağını tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve bu anı "En güzel doğum günü hediyesi" olarak nitelendirdi. Melisa Aslı Pamuk ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, çiftin yakınları hastaneye akın etti.

Bebeklerinin adı henüz açıklanmadı

Bebeklerinin cinsiyetini daha önce duyuran çift, adını ise henüz açıklamadı. Pamuk ve Yazıcı'nın bu mutlu anı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.