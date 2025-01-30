Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ankara Gölbaşında düzenlenen törende, 34 il ve ilçeye teslim edilen yeni araçlardan biri de Güzelbahçe Belediyesi’ne verildi. Bu araçlar arasında, çevre temizliği konusunda önemli bir rol oynayacak olan bir çöp kamyonu da bulunuyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yapılan bu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

Küçük belediyeler için büyük destek

Başkan Günay, “Özellikle küçük belediyeler için böyle hibeler büyük bir önem taşıyor. Bu tür destekler, bizlere vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verme imkanı sunuyor. Türkiye Belediyeler Birliği’nin parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelere verdiği bu destekleri çok değerli buluyoruz. Bizlere bu desteği sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu hibelerle, hizmet kalitemizi daha da artıracağız” dedi.

Geleceğe temiz bir iz bırakıyoruz

Güzelbahçe Belediyesi, İzmir’in 2030 sıfır karbon hedefi doğrultusunda, çevre dostu projelere imza atmaya devam ediyor. Belediye, AB İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na dahil olarak, %100 elektrikli yol süpürme araçlarını hizmete sunacak. Başkan Günay, bu araçların sadece yol süpürme değil, aynı zamanda ilaçlama ve konteyner yıkama gibi birçok farklı işlevi de yerine getirdiğini belirtti.

Temizlik araçlarıyla Güzelbahçe daha temiz olacak

Başkan Günay, “İlçemizdeki hava kalitesini artırmak, daha etkili bir atık yönetimi sağlamak ve vatandaşlarımıza daha temiz bir çevre sunmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. 6 ay önce deneme amaçlı başlattığımız elektrikli temizlik araçlarıyla elde ettiğimiz olumlu sonuçları göz önünde bulundurarak, her mahallenin ihtiyacını karşılayacak 4 yeni temizlik aracı aldık. Artık sokaklarımız daha temiz olacak” dedi.

Kirletmemek en büyük temizliktir

Güzelbahçe'nin temizliği konusunda vatandaşların duyarlılığının da önemli olduğunu vurgulayan Başkan Günay, “Temizlik sadece sokakların temizlenmesiyle bitmez, en büyük temizlik, kirletmemekle başlar. Güzelbahçeli vatandaşlarımızın bu konuda göstereceği hassasiyet, ilçemizin daha da güzelleşmesini sağlayacak” şeklinde konuştu.