Güzelbahçe Belediyesi tarafından Payamlı Köyü'nde düzenlenen 10. Bardacık Festivali'nde, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra sanatçılardan Suavi ile İvana Sert konuk olurken Karne Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Dilek Köktaş Gündoğdu da jüri üyesi olarak katılım gösterdi.

Bölge sakinlerinin yoğun katılımı eşliğinde coşkuyla kutlanan festivalde, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, müjde vererek herkesin kanunen belediyeye geçen tarım arazilerinde iş ve aş sahibi olacağını söyledi.

'Köylülere nutuk çekilmemeli'

Kürsüye çıkarak konuşan Başkan Günay, "Ben köylülere şöyle bakıyorum. Köylülere nutuk çekilmemeli ve onlarla oturup sohbet edilmeli. Onları bir kütüphane gibi, hayatlarını ve emeklerini dinlersiniz. Gelenek ve göreneklerini de anlatırken onlarla aranızda sıcak ilişkiler başlıyor. O yüzden köylülerle sohbet etmek ve birlikte olmak her zaman daha iyi bir ortamın da oluşmasını sağlıyor. Bizler de Payamlı'da bunu yaptık ve sohbetler ederek ikili ilişkileri kurduk. Payamlılarla ne yapcağımıza karar vererek bu bu festivali farklı bir şekle getirmek isterken muhtarımızın da desteğiyle çok farklı bir hale getirdik. Burada Payamlı Köyü'ndeki bardacık, üzüm, badem ve zeytin bulunuyor. Burada çiftçilik yok tamamen tarım var. O da bir dönüm gördüğünüz gibi ova yok, dağ var. Bu ürünleri de bu şartlarda yetiştiriyor ve kalpazan eline düşmeden birinci elden satıyoruz" dedi.

Payamlı'ya müjde

Başkan Günay, çiftçilere de müjde vererek, "Köylünün malını bize verdiler. Payamlı'da 29 tapumuz var, 85 dönüm bize geçen yer var. Bir kısmını kullanıyoruz ve bir kısmını da kullanmıyoruz. Burada köylülerimiz var bu köylü olup da malı olmayan ve gelip günlük çalışmak isteyenler, iş isteyeneler var. Ben de bu yıl, meclis üyelerimizle 85 dönüm ve 29 tapuyu Payamlı'da oturan kişi ve bağı bahçesi olamayan herkese bu malları geri iade edeceğiz ve kullanımına izin vereceğiz. Herkes istediği gibi ekip biçebilir. Şimdiden hayırlı olsun. O mal onlarındı. Bu da kanunen bize geçti. Kimse benden iş istemeden mallarını buradan ekip biçecek ve geçimlerini sağlayabilecek" sözlerine yer verdi.