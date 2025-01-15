Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret ederek, ilçeye yönelik projelerini sundu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ile birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Şehirli, Altıeylül ilçesi için planladıkları projeleri Özgür Özel’e sundu. Genel Başkan Özel, bu projeleri beğenerek tam destek vereceğini belirtti. Başkan Hakan Şehirli, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Milletvekilimiz Sayın Serkan Sarı ve Başkan Yardımcımız Tayfun Canlı ile birlikte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i ziyaret ettik. Balıkesir’in kalbi Altıeylül için planladığımız birçok projeyi paylaşma fırsatı bulduk. Nazik ev sahipliği ve değerli destekleri için Genel Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ekonomik sorunlar gündemde

Başkan Şehirli ve Milletvekili Serkan Sarı, Pazar günü Altıeylül Pazar Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette esnafın sorunları dinlenirken, sıcak ve samimi bir atmosfer vardı. Esnaf ve vatandaşlarla buluşan heyet, ekonomik sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, pazar ziyaretinde yaptığı konuşmada, ekonomik sorunlara dikkat çekerek, “Pazar yerinde esnafımız ve vatandaşlarımızla buluştuk, dertlerini dinledik. Ekonomi öyle bir hâle gelmiş ki ne alan memnun ne satan. Artan fiyatlar altında herkes eziliyor, alım gücü düşmüş durumda. Maaş zamları daha cebe girmeden eriyor. Temel gıda maddelerine ulaşmak bile büyük bir mücadele hâline gelmiş. Bu tablo, AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının sonucudur. Vatandaş bu krizin yükünü daha fazla taşıyamaz. Geçim sıkıntısı kader değildir! Geçim yoksa seçim var!” dedi.