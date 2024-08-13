Başkan Hatice Gençay, Akbük halkıyla bir araya geldi

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Akbük Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kentte turizmin önemli noktalarından birisi olan doğası ve denizi ile ön plana çıkan Akbük Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gençay, vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretle ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Akbük mahallemizde vatandaşlarımızın talep ve isteklerini esas alarak yapabileceğimiz çalışmalar hakkında birim amirlerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Didim’i sokak sokak gezecek; her mahalleye eşit hizmet getireceğiz” dedi.