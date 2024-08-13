Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından yürütülen proje, Osmanlı çiniciliğinin "altın çağı" olarak bilinen 16. yüzyıldaki örneklerinin benzerlerini yüksek kaliteli ve özel tekniklerle üreterek geleceğe taşımayı amaçlıyor. Proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kültür, Sanat ve Turizm Dairesi'nin desteğiyle 2018 yılında başlatıldı.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan'ın yürütücülüğünde, Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Muhterem Koç'un araştırmacı olarak katkıda bulunduğu projede, sanatkar Nur Avlupınar da uygulama aşamasında yer alıyor. Projenin danışmanlığını ise akademik bir ekip üstleniyor: Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Belkıs Gürsoy, Prof. Dr. Levent Bayraktar, Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu ve Dr. Öğretim Üyesi İnci Ayan Birol.

Proje, özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait çinileri yeniden üretmeye odaklanıyor. İnceleme ve analizler sonucunda, kuvars tanelerinin uygun cam ve cam yapıcı ilavelerle bağlanarak homojen bir dağılımın sağlanması gereken eserlerin üretimi, büyük riskler barındırıyor. Ancak proje ekibi, titizlikle hazırlanan 5 eserden oluşan koleksiyonla bu zorluğu aşıyor. Bu eserler arasında, Topkapı Sarayı Müzesi'nin sünnet odasında bulunan "yekpare kuşlu pano" ve "sıvama bulutlu pano" gibi önemli çalışmalar dikkat çekiyor.

Projeye ilişkin çalışmaların kitaplaştırılması ve sergilenmesi planlanıyor. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, proje kapsamında Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait çinilerin benzerlerini üretmenin ve bu sanatın izlerini geleceğe taşımak istediklerini belirtti. Kızıltoprak, projede üretilen çinilerin Osmanlı dönemi çinileri gibi uzun yıllar dayanıklı ve etkileyici olacağını vurguladı.

Sanatkar Nur Avlupınar, projede yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek, 16. yüzyıl çinilerinin emsalsiz olduğunu vurguladı. Çalışmalar sırasında hem Osmanlı dönemine hem de daha eski dönemlere, özellikle Selçuklu dönemine yönelik bir araştırma süreci yürütüldüğünü belirten Avlupınar, bu sanatın teknolojik ve sanatsal değerlerinin korunarak geleceğe aktarılmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kütahya'daki bu özel proje, Osmanlı çiniciliğinin unutulmaz eserlerini yeniden yaşatarak, hem kültürel mirası korumayı hem de sanatsal değeri gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.