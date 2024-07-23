Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, hakkında asılsız haber yapanlara karşı yasal süreci başlattığını açıkladı. Kınay, yıllardır hak, hukuk, emek ve adalet yolundan ayrılmadan kamu ve halk yararına yürüttüğü mücadelesini aynı anlayış ve onurla sürdürdüğünü belirtti.

"Yargı önünde hesap soracağım"

Kınay, geçtiğimiz günlerde çeşitli internet haber sitelerinde, organize bir şekilde yayımlandığı anlaşılan, siyasi kariyerini ve toplumsal mücadelesini zedelemeye yönelik asılsız iddialarla yapılan haberler hakkında hukuki adımlar attığını duyurdu. Bu haberleri yapan ve yaptıranlar hakkında yasal süreçleri başlattığını ve yargı önünde sonuna kadar hesap soracağını ifade eden Kınay, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

"Hak, hukuk ve adalet mücadelesine devam"

Başkan Kınay, kamu yararına yürüttüğü mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, asılsız haberlere karşı gerekli hukuki adımların atılacağının altını çizdi.