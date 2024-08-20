İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girecek olan yeni müfredatın, Cumhuriyetin temel değerlerini hiçe saydığına dikkat çekti. İksir, özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırılan bu müfredatın, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders saatlerinin azaltılmasını ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders saatlerinin artırılmasını eleştirdi.

“Bu müfredat, Cumhuriyetimizin 100 yıllık değerlerine uygun değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerleri ve milli kimliğimizin geleceği açısından bu durum son derece endişe verici” diyen İksir, dinin yüceltilmesine karşı olmadıklarını, ancak din üzerinden siyasetin araçsallaştırılmasının milli kimliği zayıflatma amacı taşıdığını belirtti.

“Laik ve çağdaş eğitim verilmeli”

Başkan İksir, müfredatta yer alan Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin yalnızca bir ders olmadığını, milli kimliğin ve bağımsızlık mücadelesinin temeli olduğunu ifade etti. İksir, bu dersin geri plana itilmesinin milli benliğe büyük bir darbe olduğunu vurguladı. Ayrıca, geçmişte benzer girişimlerin başka ülkelerde de yapıldığını ve bu ülkelerin eğitim sistemlerinin zayıflatılarak dış güçlerin oyuncağı haline getirildiğini hatırlattı.

İksir, “Türkiye Cumhuriyeti’ni bu tuzağa düşürmeye çalışanlara karşı uyanık olmalıyız. Bu ülkenin evlatları, Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlemeli ve çağdaş, laik bir eğitimle donanmalıdır” diyerek çağrıda bulundu.

“Atatürkçü düşünce sistemine sahip çıkmalıyız”

Konuşmasının sonunda hükümete ve Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenen İksir, “Eğitimin ideolojik bir savaş alanı haline getirilmesi, ülkemizin geleceğini tehlikeye atmaktır” dedi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında uygulanmaya çalışılan bu müfredatın Cumhuriyetin temel değerleriyle çeliştiğini belirten İksir, herkesin bu tehlikeli gidişata karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı ve Atatürkçü düşünce sistemine sahip çıkmaya davet etti.