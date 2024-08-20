Başkan İlkay Çiçek, Gümüldür'de Esnafın Sorunlarını Dinledi

Turistlerin de uğrak noktalarından biri olan Gümüldür gece pazarını ziyaret eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, esnafla birebir sohbet ederek, karşılaştıkları zorlukları dinledi. Esnafın dile getirdiği sorunları not alan Başkan Çiçek, eksikliklerin farkında olduklarını ve çözüm için aktif olarak çalıştıklarını ifade etti.

Esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi

Başkan Çiçek’in ziyaretine esnafın yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Esnafın mağduriyetlerini dinleyerek çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Çiçek, Menderes halkının ihtiyaçlarına kulak vermeye devam edeceklerini vurguladı.

“Her zaman çözümün parçası olacağız”

Başkan İlkay Çiçek, yaptığı açıklamada, "Biz, vatandaş ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yola çıktık. Her zaman sorunun değil çözümün parçası olacağız. Esnafımızın mağduriyetlerinin farkındayız ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum" dedi.

Bu tür ziyaretlerin, belediye ve halk arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduğunu belirten Başkan Çiçek, Menderes'in her köşesinde vatandaşlarla buluşarak onların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye devam edeceklerini ifade etti.