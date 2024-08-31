İzmir'de düzenlenen 93. Enternasyonel Fuarı'nın ikinci gününde ağır protokol vardı. Bu protokol arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi süleyman Elban, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediiye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve AK Parti ile CHP'nin milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, kürsüye çıkarak konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün onur ve keyif duyduğum İzmir'in büyükşehir belediye başkanı, İzmir'imizin çok kıymetli sivil toplum kuruluşları, başkan ve yöneticileri, siyasi partililer ile iş insanlarıyla birlikte olmaktan onur duyuyorum. Ege'nin ruhunu temsil eden İzmir'de olmaktan çok mutluyum. İzmir'de ev sahipliğiyle ve Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen fuara katılmaktan onur duyuyorum" dedi.

'Mutluluğu paylaşmak çok kıymetli'

Başkan İmamoğlu, "Teknoloji temasıyla bizleri ağırlamanız çok kıymetli. İzmir'de çok özdeşleşen bir organizasyon ve Kültürpark etkileyici bir alan. İnsanları yıllardır ağırlanmış ve vizyonu ile gelişimin izi olarak dünyaya aktarılmış bir merkez olmuş. O yılların koşullarında doğmuş bir organizasyon ve geleneğini yaratmış olması ilham vericidir. Bu yıl birlikte olmak ve onur konuğu olmak bizler için çok değerli. İstanbul'umuzun bu yıldaki gelişimini sergilediğimiz stant ve pavyonumuz var. Kentlerimiz çok önemli ve kendi içerisinde geliştirdikleri uygulamaları deneyimleyince, insanların mutluluğuyla da paylaşmak çok kıymetli. Bizim gibi büyük şehirlerde hayatı kolaylaştıran teknik gelişmeleri de özel adımlardır" işaretini verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul ve İzmir gibi potansiyellerince ülkemizin gelişimiyle köklü şehirlerimizin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özgür olduğu ve herkesin iyi yaşadığı dünya şehri İstanbul'dur. 2050 İstanbul vizyonunda eşit, adil ve daha özgür olması yolcuğulunda yol yürütüyoruz. Dijitalleşen bir kentleşmede kolaylaştıracak güçlü fırsatların sunulduğunu biliyoruz. Çok paydaşlı ve bir sürecin faydası olarak vatandaşın da refahını arttırmak, dijitalleşmeyi etkileyici bir şekilde kullanmak, kentlerimiz için çok önemlidir. Çok yönlü yaklaşımla ele alıyoruz. Teknolojik yaratıcılığı dışında insanlarınarın o adımları takip etmesi ve eğitim almasını sağlamak. Türkiye'de ilk defa yerel yönetimlerde akıllı stratejik planları sağladık ve yarınalra sürdürebilir İstanbul olarak attığımız bu adımda 180 projeyi ortaya koyduk."

Adil ve eşitlikçi

"Toplumsal düşüncenin ve toplumsal birlikteliğin, mutluluk kaynağına dönüşmesinin iddiası olduğunu ortaya koymak isterim. İnsan kaynağınca yaratılan teknolojik gelişmenin de yapay zekaya da eriştiren hatları kurabilmek güçlü ve cesur demokrasinin de bir işaretidir. Bugün 101 yıl önce İktidat Kongresi'nin temellerinin atıldığı ve filizlendiği İzmir fuarında köklü mirası şeklinde birlikteyiz. Şehrin önemini de biliyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara şehirlerinin her yönüyle ülkenin lokomotifi olduğunu biliyoruz. Bu tarafıyla da şehirlerimizdeki insanlarımıza hizmet ve Türkiye'deki üstün bir fayda sağlamak bilinciyle hareket etmek istiyoruz. Dayanışmayı da en üst seviyeye çıkarıyoruz. Siyasi ayrım yapmadan da iş birliğinde güçlü adımlar atmak için gayret gösteriyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kimliğimle de Türkiye'deki tüm yerel yönetimlerinde daha güçlü, bütçelerinde de güçlü olmaları için reform adımlarında katkı sunmak için adil ve eşitlikçi haklarının korunduğu süreci de yönetmeyi hedeflendiğimiz ortamda buradan bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcımız vasıtasıyla konuşulan ama adım atılamayan yerel yönetim reformuyla ilgili adımların atılmasını görev biliyorum."