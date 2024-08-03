Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda gerçekleştirilecek sokak sağlıklaştırma projesi hakkında bölge esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda, altyapı çalışmaları, çevre düzenlemesi, sokak aydınlatmaları ve iş yeri tabelalarının tek tip hale getirilmesi gibi konular görüşüldü.

Projede neler Var?

Sevgi Yolu'nda yapılacak sağlıklaştırma projesi kapsamındaki çalışmalar arasında altyapı sorunlarının giderilmesi, sokak aydınlatmaları, çevre düzenlemesi ve iş yeri tabelalarının tek tip hale getirilmesi yer alıyor. Ayrıca, binaların cephelerinin boyanarak çarşının tamamen yenilenmesi planlanıyor.

Başkan Önal'dan açıklama

Başkan Önal, "Sevgi Yolu'nu daha cazip bir hale getirmek ve esnafımıza rahat çalışma koşulları sağlamak istiyoruz. Çalışmaları ortaklaşa yürütmek ve 5 yıllık stratejik planımızı esnafımızla birlikte oluşturmak bizim için çok önemli. Sel felaketinden sonra İZSU ile etüt çalışmaları tamamlandı ve yağmur suyu hattı projesi planlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve İZSU ekipleri, çalışmalarını esnafı mağdur etmeden hızlıca tamamlayacak. Sevgi Yolu sağlıklaştırma projesi ile Bayraklı için büyük bir cazibe merkezi olma yolunda önemli bir adım atmış olacağız," şeklinde konuştu.

Sevgi Yolu'nun sağlıklaştırılması, sadece estetik değil, işlevsel olarak da bölgenin cazibesini artırmayı hedefliyor. Esnafla yapılan bu toplantı, projeye dair şeffaf bir süreç yürütülmesini ve ortak bir anlayış geliştirilmesini sağlıyor. Başkan Önal, "Esnafımızın görüşlerini dikkate alarak Sevgi Yolu'nu daha düzenli ve modern bir yer yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca, 5 yıllık stratejik planımızda da esnafımızın önerileri büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.