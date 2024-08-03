26-29 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilen Medeniyet, Tarih ve Kültür kampına, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Efeler ve Köşk Gençlik Merkezlerinden toplam 76 genç katıldı. Gençler, kamp süresince Çanakkale'nin zengin tarihi ve kültürel mirasıyla tanıştı.

Tarih ve kültür dolu ziyaretler

Kamp programında gençler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Ağadere Kızılay Müzesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyası, Şahindere Hastane Şehitliği, Hilal-i Ahmer Müzesi, Şehitler Abidesi, Bigalı Köyü-Atatürk Evi, Bigalı Kalesi, Akbaş Şehitliği, Troya Ören Yeri ve Troya Antik Kenti, Deniz Müzesi ve Aynalı Çarşı gibi önemli yerleri ziyaret etti.

Gençlere milli bilinç aşılandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Çanakkale gezisi, gençlere tarihimizi ve kültürel mirasımızı yerinde görerek öğrenme imkanı sunarken aynı zamanda milli bilinçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Gençler, bu anlamlı ziyaretlerle geçmişin izlerini bizzat görme fırsatı buldu. Böylece ülkemizin tarihi olaylarına ve kültürel değerlerine dair daha kapsamlı bir anlayış geliştirdiler. Gençlerin milli değerlerle dolu bir geçmişe daha yakın hissetmelerini ve tarihi mirasımıza olan bağlılıklarını artırmalarını sağladı" ifadeleri kullanıldı.