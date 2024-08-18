İrfan Önal, yangın sonrası bölgedeki yeşil alanların imara açılacağına dair spekülasyonlara karşı, "Yanan alanların bir kısmı TOKİ konutlarının altında, bir kısmı ise hazine mülkü ve ormanlık alandır. Bu alanlar 100.000'lik planlarda bile orman olarak işaretlenmiştir. Dolayısıyla orman olan yeri imara açmak mümkün değildir" dedi.

Ağaçlandırma Seferberliği Başlatılacak

Yangın sonrası bölgedeki ağaçların ve yeşil alanların yeniden oluşturulacağı bilgisini veren Başkan Önal, şu açıklamalarda bulundu: “20'nin üzerinde insanımız yangından etkilendi ve hastanede tedavi altındalar. Hayati tehlikeleri yok, ancak müşahede altındalar. Ağaçlarımız yandı ve hepimizin ciğerleri yanıyor. Bu sebeple imara yönelik iddiaları şu aşamada konuşmayı doğru bulmuyorum. Yaralarımızı sardıktan sonra, yeşil alanlarımızı vatandaşlarımızla birlikte yeniden yaratacağız. Yanan bölgeler için ağaçlandırma seferberliği başlatacağız."

13,5 Milyon Lira İlk Destek

Uşak'ın Eşme ilçesinde orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uşak Valisi Turan Ergün, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ile birlikte bölgede çalışmaları yerinde gözlemledi. Yerlikaya, yangın bölgesinde çalışan tüm personele teşekkür ederek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. İlk etapta 13,5 milyon lira destek sağlandığını ve bu miktarın ilgili valiliklerin ve AFAD hesaplarına aktarıldığını ifade etti.

Yangın Nedeniyle Gözaltılar ve Tutuklamalar

Bakan Yerlikaya, yangının nedenleriyle ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve çeşitli illerde gözaltı ve tutuklama işlemlerinin yapıldığını duyurdu. İzmir'de 7, Bolu Göynük'te 2 tutuklama ve 2 adli kontrol ile Tire'de 3 gözaltının tutuklandığını belirtti. Eşme'de de bir şüphelinin olduğu bilgisi verildi.

Öznur Tugay’dan Geçmiş Olsun Ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, yangından etkilenen bölgelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Manolya Apartmanı’na ve Bayraklı’nın Doğançay Mahallesi’ne giderek, vatandaşların sorunlarını dinledi ve resmi çalışmalar sonrası destek vereceklerini belirtti.

İtfaiye Ekipleri 50 Saat Aralıksız Çalıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki yangına karşı yaklaşık 50 saat aralıksız mücadele etti. 730 personel ve yüzlerce araçla gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, İtfaiye Eri Mutlu Müzaç bir güvercini yangından kurtardı ve veterinerine teslim etti.