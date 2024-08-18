Aydın’ın en önemli lezzetlerinden biri olan pide, her ilçede farklı tatlar ve tekniklerle sunuluyor. Karacasu’nun taş fırında pişen pidesi, Bozdoğan’ın meşhur tahinli pidesi, Yenipazar’ın incecik hamuruyla göz dolduran pidesi, Nazilli ve diğer ilçelerimizdeki özgün pideler, Aydın’ı adeta bir pide cenneti haline getiriyor. Peki, sizce en güzel pide nerede yapılıyor? Adnan Aytaşkin, bu soruyu sordu ve sizden yanıtlar bekliyor. Hangi ilçenin pidesi sizin favoriniz? Tartışmaya katılın ve Aydın’ın pide haritasını birlikte oluşturalım!

Editör: Mehrican Candemir