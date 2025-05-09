Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçenin ihtiyaçlarını, muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Önal, “Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Bayraklı için iş birliği ve dayanışma içinde, tüm sorunları yerinde tespit ederek, imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayraklı Belediyesi Teras Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya katılan mahalle muhtarları, mahallelerdeki öncelikli ihtiyaçları dile getirdi. Başkan Önal, her mahallenin eksikliklerini ekip arkadaşlarıyla birlikte saha çalışmalarında yerinde incelediklerini ve hizmetleri öncelik sırasına göre ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Başkan Önal, “İmkanlarımız doğrultusunda en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Mahallelerimizdeki yolların asfaltlanmasıyla ilgili çalışmalarımızı, Büyükşehir Belediyemizin de verdiği desteklerle sürdürüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde, önümüzdeki yaz beklenen kuraklığa karşı su tasarrufu sağlayacak çalışmalar yapacağız. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Bayraklı için iş birliği ve dayanışma içinde, tüm sorunları yerinde tespit ederek, imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz

Toplantıda muhtarlar, mahalle sakinlerinden gelen talep ve önerileri dile getirirken, bugüne kadar mahallelerine yapılan hizmetler için teşekkür etti. Ayrıca mahallelerinde çözüm bekleyen öncelikli ihtiyaçları aktaran muhtarlar, “Hepimiz, Bayraklı’nın daha iyi daha güzel bir yer olması için birlik ve dayanışma içinde üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.