Çeşme Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliği ile olası yangınlara karşı hızlı ve etkin müdahaleyi artırmak amacıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Vekili Aydın Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Vekili Şerife Güzel, Çeşme Belediye Başkan Yardımcıları Banu Ayhan ve Emre Can Durmaz, Afet İşleri Müdürü Zerrin Güre ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yer aldı.

Başarılı geçen tatbikatın ardından, Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Vekili Aydın Mutlu ve İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Vekili Şerife Güzel, vatandaşların yangın konusunda bilgilendirilmesi; kaynak, demir kesme gibi çalışmalar sırasında çıkan kıvılcımlardan meydana gelebilecek yangınlar sebebiyle dikkatli olunması, arazi ve orman yangınlarında itfaiye ekipleri ve belediye ekiplerinin koordineli şekilde çalışmasının yangına en etkin ve kısa sürede müdahale edilip kontrol altına alınması ve söndürülmesine imkan sağladığını belirtti.

“Cam, plastik ve yanıcı hiçbir maddeyi doğaya bırakmayın”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte olası yangınlara karşı hızlı ve etkin müdahalelerin verimliliğini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Sıcaklıkların artması ile birlikte, yangın riski de her geçen gün büyüyor. Kuruyan otlar, rüzgarlı hava ve dikkatsiz davranışlar ne yazık ki felaketi beraberinde getirebiliyor. Yangını söndürmek kadar, onu önlemek de hepimizin görevi. Ne yazık ki orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. Kontrolsüz yakılan ateşler, doğaya atılan izmaritler, unutulan veya kırılan cam şişeler. Her biri doğamızı, yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. Geçen yıl yaşadığımız büyük yangınlarda binlerce dönüm orman kül oldu, sayısız canlı yuvasını kaybetti. Ve biliyoruz ki, bu felaketlerin çoğu önlenebilirdi. Unutmayalım, bir cam parçası güneşte mercek gibi davranabilir, bir sigara izmariti dakikalar içinde koca bir ormanı yakabilir. Lütfen ormanlarda ateş yakmayın. Cam, plastik ve yanıcı hiçbir maddeyi doğaya bırakmayın. Ve en küçük riski bile belediyemize, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne, ilgili kurumlara bildirmekten çekinmeyin. Yangını önlemek hepimizin sorumluluğu. Doğamızı da geleceğimizi de ancak birlikte koruyabiliriz.”