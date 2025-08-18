Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, 664. Geleneksel Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri Ebe Çamlığı Er Meydanı’nda coşkulu bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi. Yüzyıllardır süregelen ata sporu yağlı güreşin yaşatıldığı etkinlikte, farklı kategorilerde er meydanına çıkan pehlivanlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Başpehlivanlık, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler olmak üzere birçok kategoride düzenlenen müsabakalarda sporcular kıran kırana mücadele etti. Final karşılaşmasında Nedim Gürel, güçlü rakibi Ali Gürbüz’ü mağlup ederek başpehlivanlık unvanının sahibi oldu. Arif Akın ve Feyzullah Aktürk ise üçüncülüğü paylaştı.

Domaniç Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, güreşlerin açılışında yaptığı konuşmada, yağlı güreşlerin Türk kültürünün en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, “Ata sporumuz yağlı güreşleri yaşatmak için her yıl geleneklerimizi sürdürüyoruz. Bu mirası genç nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur” dedi. Kahveci, organizasyona katkı sunan Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ile Güreş Ağası İsmail Akgüneş’e teşekkür etti.

Dualarla başlayan güreşlere; Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda sporseverin yanı sıra il protokolü, federasyon yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da katıldı. Büyük bir coşkuyla geçen etkinlik, hem sporseverler hem de Domaniç halkı için kültürel bir şölen niteliği taşıdı.