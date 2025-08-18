CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partiden istifasına sert sözlerle tepki gösterdi. Tezcan, yaptığı açıklamada, Çerçioğlu’nu imalı şekilde eleştirerek, “Rezillik topuklardan akıyor!” ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifasının ardından AK Parti’ye katılması bekleniyor. Türkiye, Çerçioğlu’na rozet takılacağı töreni merakla takip ederken, Tezcan sosyal medya ve basın açıklamalarıyla dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Tezcan açıklamasında şunları söyledi:

“Ya partime katılırsın, ya hapse atılırsın” gibi şantajlar ve “Soruşturmalarımı kapatın, karşılığında ben de size katılayım” pazarlıkları aynı düzeyde ahlaksız tekliflerdir. Onlarca yoldaşımız Silivri zindanında kumpas ve iftiralara karşı direniyor, halkın kendine emanet ettiği iradeyi satmıyor. 344 bin CHP oyunu pazarlık masasına koyup onurlu mücadeleden kaçanları, halkına ve partisine ihanet edenleri asla unutmayacağız. Rezillik topuklardan akıyor!”

Tezcan’ın sözleri, CHP içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı ve Aydın siyasetinde gerilimi artırdı.