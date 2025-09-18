TOKİ Spor Kompleksi'nde oynanan U19 Gelişim Ligi maçında Kütahyaspor U19 takımı ile Muğlaspor U19 takımı karşı karşıya gelirken, Başkan Kahveci tribündeki yerini aldı ve genç futbolculara moral verdi.

“Sporun ve gençlerin daima yanındayız”

Maç öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Kahveci, takıma başarı dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin sahadaki azmi ve mücadelesi bizleri gururlandırıyor. Kütahya’nın spor altyapısını güçlendirmek, genç yeteneklerimizin önünü açmak için belediye olarak her zaman yanlarında olacağız. Sporun yaygınlaşması ve gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe hazırlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Tribünden destek verdi

Karşılaşmayı tribünden heyecanla takip eden Başkan Kahveci, attıkları her pas ve girdikleri her mücadelede genç futbolculara tezahüratlarıyla destek oldu. Tribünde yer alan taraftarlarla birlikte coşkuyu paylaşan Kahveci, maç sonrası oyuncuları tebrik ederek onlara moral verdi.

Kütahyaspor camiası, Başkan Eyüp Kahveci’nin spora ve gençlere verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, bu ilginin şehrin futbol geleceği için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.