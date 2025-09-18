ATA Portföy tarafından yönetilen Barbaros Hisse Senedi Serbest TL Fonu, son bir ayda yüzde 258 getiri sağlayarak yatırımcıların gündemine girdi. Kısa sürede elde edilen bu performans, piyasada rekor niteliğinde bir başarı olarak değerlendirildi.

Fonun performansı yatırımcıları şaşırttı

Barbaros Hisse Senedi Serbest TL Fonu (THV), yalnızca 30 günlük sürede yüzde 258 getiri elde etti. Bu oran, yerel yatırım fonları arasında olağanüstü bir kazanç olarak kayıtlara geçti.

Portföyde hangi hisseler var?

Fonun Ağustos 2025 portföy raporuna göre yatırımların yaklaşık yüzde 95’i hisse senetlerinden oluşuyor. En büyük ağırlığa sahip hisseler Türk Hava Yolları (THYAO), ASELSAN (ASELS), Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS), Akbank (AKBNK) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.

Yatırımcı sayısında dikkat çeken gerileme

Ağustos ayında 76 olan yatırımcı sayısı Eylül itibarıyla 32’ye düştü. Yatırımcı sayısındaki bu gerilemeye rağmen fonun yüksek performansı, piyasada “başarı hikâyesi” olarak yorumlanıyor.