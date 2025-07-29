Başkan Karaca, şehit aileleri ve gazilerle dayanışma mesajı verdi

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği’nin yeni Başkanı Mahmut Topal ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Karaca’ya ziyaret sırasında Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli, Veli Uysal ve Sosyal Yardım İşler Müdürü Ali Kıroğlu da eşlik etti.

Ziyarette, dernek yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Karaca, gaziler ve şehit ailelerinin toplum nezdindeki kıymetine vurgu yaptı.

“Dayanışmamız devam edecek”

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Alim Karaca, şehit yakınları ve gazilerin toplum için taşıdığı özel anlamı bir kez daha hatırlattı. Karaca, göreve yeni başlayan Mahmut Topal ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği’nin yeni Başkanı Mahmut Topal ve yönetimini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledik. Gazilerimizin ve şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan aileleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.” Başkan Dutlulu, Yapay Zekâlı Denetim Aracını Test Etti İçeriği Görüntüle

Karaca, belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gaziler ve şehit aileleriyle yakın temas içinde olacaklarını ifade etti.

Dernek yönetiminden teşekkür

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Mahmut Topal ise, Fethiye Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek desteklerinden dolayı Başkan Karaca ve ekibine teşekkür etti.

Topal, dernek olarak şehit aileleri ve gazilerin sosyal dayanışma içinde kalması adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Fethiye Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde de gazilere ve şehit yakınlarına yönelik sosyal projeler geliştirmesi bekleniyor.