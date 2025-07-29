Zeybek’ten CHP’ye uyarı: Atatürk’ün mirası göz ardı ediliyor

Ata Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen sürece destek verebileceği yönündeki iddialar üzerine sert açıklamalarda bulundu. Zeybek, bu sürecin, Türkiye’nin üniter yapısını tehdit eden bir planın parçası olduğunu savundu.

Zeybek, bu sürecin "Büyük Ortadoğu Projesi" (BOP) ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, CHP’yi kurucu değerlerden uzaklaşmama konusunda uyardı.

“CHP siyasi geçmişine günahkar mühür mü basacak?”

Namık Kemal Zeybek, açıklamasında CHP'nin böylesi bir sürece dahil olmasının sadece iktidar çizgisine yaklaşmak anlamına gelmeyeceğini, aynı zamanda partinin tarihi kimliğiyle derin bir çelişki yaratacağını ifade etti. Zeybek şu ifadeleri kullandı:

“CHP, Kurucu Önder Atatürk'ten bütünüyle kurtulmak istiyorsa, geçmişte yaptığı bütün sevapları silmek istiyorsa, bu günah-ı kebairi işlesin; gitsin Meclis içinde kurulan o komisyona katılsın.” Eyyüp Kadir İnan, Yangın Sonrası Çalışmaları Açıkladı İçeriği Görüntüle

Zeybek, böyle bir adımın siyasi ve ideolojik tutarlılık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

“Bu süreç, terörle mücadele değil; üniter yapıyı hedefliyor”

CHP’nin olası desteğini değerlendiren Zeybek, bu sürecin terörle mücadele amacı taşımadığını, aksine Türkiye’nin milli bütünlüğünü zayıflatmayı hedeflediğini savundu. Zeybek, bu çerçevede CHP'nin Meclis’te oluşturulan komisyona katılımının "siyasi intihar" olabileceğini belirtti.

“CHP, Atatürk'ün partisi olmayı bırakıp BOP'un taşeronluğuna soyunmak istiyorsa, buyursun o komisyona katılsın. Bu, bulunmaz bir fırsat mı, yoksa CHP'nin siyasi intiharı mı, onu da zaman gösterecek.”

“Tarih ihaneti affetmez”

Zeybek, açıklamasını tarihsel sorumluluk vurgusuyla tamamladı. Cumhuriyet’in kurucu partisi olan CHP’nin, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalmasının önemine dikkat çekti:

“Cumhuriyet'in temel taşlarından olan CHP'ye sesleniyorum: Bu tarihi kırılma anında alacağınız tutum, sizi ya Atatürk'ün mirasına sadık bir siyasi çizgide tutacak ya da milletin vicdanında silinmenize neden olacaktır. Terörle mücadele adına milletin hafızasına ihanet etmeyin. Tarih, ihaneti affetmez.”

Namık Kemal Zeybek'in açıklamaları, siyasi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CHP’nin bu süreçte nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.