Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında gazilere olan minnetini dile getirdi.

Başkan Karaca’nın mesajında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

“Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve huzuru için hayatlarını hiçe sayan tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu toprakları bizlere emanet eden kahraman gazilerimizi ve rahmetli şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Tarih boyunca milletimiz, vatanı ve özgürlüğü uğruna her türlü zorluğa karşı durarak, gerektiğinde canlarını feda etmekten çekinmemiş ve büyük zaferlere imza atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, onlara olan borcumuzu bir kez daha dile getiriyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Mareşal’ rütbesi ile ‘Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü kutluyorum.”

Başkan Karaca, bu anlamlı günün, vatan uğruna verilen fedakârlıkları hatırlatma ve gazilere olan borcumuzu bir kez daha düşünme vesilesi olduğuna dikkat çekti.