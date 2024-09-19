Denizli Ticaret Odası (DTO), genç girişimcilere yönelik Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri serisini “Geleceğin Meslekleri ve İş Fikirleri” konulu etkinlikle sürdürdü. Seminer, teknolojinin hızla değişen dinamiklerini katılımcılara aktarma amacı taşıdı.

Geleceğin meslekleri eğitim seminerleri büyük ilgi gördü

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) düzenlediği Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri serisi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB), Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü (Denizli İŞKUR), Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ve DTO iştiraklerinden Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Seminerler, geleceğin meslekleri ve iş fikirleri konularında geniş bir bilgi yelpazesi sunarak büyük ilgi gördü.

Teknolojinin yenilikleri paylaşıldı

Etkinliğin bu seferki konukları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri oldu. Pamukkale Teknokent Genel Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ovalı tarafından sunumu yapılan seminerde, yazılım, yapay zekâ, otomasyon ve endüstri 4.0 alanlarındaki son gelişmeler detaylı bir şekilde aktarıldı. Katılımcılar, teknolojinin iş dünyasını nasıl dönüştürdüğü hakkında bilgi sahibi oldular.

Eğitimin ardından katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi

Prof. Dr. Ovalı, eğitime katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, genç girişimcilerin geleceğin yatırımcıları olduğunu vurguladı. Eğitimde, dünya çapındaki teknolojik gelişmelerin iş dünyasına olan etkileri ve bu değişikliklere nasıl adapte olunacağı konusunda bilgiler verildi. Ovalı, katılımcılara teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini ve bu konuda farkındalık oluşturmalarını önerdi.

TOBB Denizli Genç Girişimciler İl İcra Kurulu Başkanı Bekir Çakır, DTO’nun ve Denizli ABİGEM’in katkılarıyla aldıkları eğitimin kendilerine yeni bir ufuk açtığını belirtti. Çakır, Prof. Dr. Ovalı’nın yapay zekâ ve teknolojinin gelişimindeki noktalar hakkında verdiği bilgilerle geleceğin meslekleri hakkında önemli ipuçları edindiklerini ifade etti.

Geleceğe dair iş planlamaları yapıldı

İnşaat Mühendisi Kutbettin Samet Göksu, eğitimde aldıkları yapay zekâ bilgileriyle geleceğe dönük iş planlamalarını yaptıklarını söyledi. Kardelen Leblebi Kuruyemiş Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden Musa Yılanlı ise, edindikleri bilgilerin mevcut işlerinde nasıl uygulayabilecekleri konusunda önemli fikirler sunduğunu belirtti. Yılanlı, DTO ve Prof. Dr. Ovalı’ya teşekkür etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, genç girişimcileri Denizli’nin geleceği olarak gördüklerini ve nitelikli bir şekilde yetişmelerini desteklemek için çalıştıklarını ifade etti. Eğitime gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.