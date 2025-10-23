Karabağlar Belediyesi, ilçede kontrolsüz şekilde bırakılan mobilya ve sahipsiz atıklara kalıcı çözümler geliştirmek için “Karabağlar Sanayi Bölgesi Atık Yönetimi ve Kaçak Döküm Sorunları Koordinasyon Toplantısı”na ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Ticaret Odası ve çeşitli sektör odaları katıldı. Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birimlerin yetkilileri de toplantıda yer aldı.

Toplantının ana gündemini, ilçede kontrolsüz şekilde bırakılan mobilya ve sahipsiz atıklar oluşturdu. Bu tür atıkların Karabağlar Belediyesi’ne getirdiği yıllık maliyet 71 milyon TL olarak hesaplandı. Başkan Kınay, bu durumun hem çevreye hem belediye kaynaklarına zarar verdiğini, belediyenin asli hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Toplantı kapsamında, belediyenin geliştirdiği “Atık Yönetim Master Planı” paylaşıldı. Kınay, planın sadece stratejik bir belge olmayacağını; sahada yürütülen uygulamalarla eş zamanlı ve dinamik şekilde ilerleyeceğini belirtti. Katılımcılar, toplama ve geri kazanım sistemlerinin güçlendirilmesi, denetim süreçlerinin geliştirilmesi ve vatandaş bilincinin artırılması konularında görüşlerini paylaştı.

Helil Kınay, Türkiye’de atık yönetiminin genel bir sorun olduğunu belirterek, çözümün iş birliği ve koordinasyonla mümkün olacağını söyledi.

“Belediyemiz, muhtarlarımız, sektör temsilcilerimiz ve ilgili kamu kurumlarıyla birlikte çözüm üretmek zorundayız. Pilot uygulamalar ve iş birliği ile model bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz. 2026 yılına kadar sorunları tamamen sona erdirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kınay ayrıca, mahallelerde mobilya toplama günlerinin belirlendiğini ve saha denemeleriyle sürecin test edildiğini ifade etti. Amaçlarının ceza uygulamalarına bağlı kalmadan, kalıcı ve adil çözümler üretmek olduğunu vurguladı.

Başkan Kınay, toplantıyı sonlandırırken atık yönetimi konusunda farkındalık yaratmanın ve ekonomik ile çevresel zararları azaltmanın öncelikli hedef olduğunu belirtti. Karabağlar Belediyesi, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmeye odaklanıyor.