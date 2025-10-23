Narlıdere Belediyesi, memur ve kadrolu işçiler için banka promosyon ihalesini tamamladı. İhale sonucunda 99 personele toplam 95 bin 250 TL ödeme yapılacak.

Narlıdere Belediyesi’nin memur ve kadrolu işçilerin maaş ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi tamamlandı. Sözleşmeye, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Halk Bankası Narlıdere Şube Müdürü İlker Özbek imza attı. İhaleye sendika temsilcileri de katıldı.

İhale sonucunda 99 personele toplam 95 bin 250 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Ödemeler, anlaşma kapsamında banka tarafından personele aktarılacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, süreçle ilgili olarak şunları söyledi:

“Sendika temsilcilerimizin katılımıyla şeffaf bir süreç yürüttük ve memur ile kadrolu işçilerimizin her biri için 95 bin 250 TL tutarında önemli bir promosyon anlaşmasına imza attık. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Sağlıkla, huzurla ve bereketle harcasınlar. İhaleyi kazanan bankaya da emekten yana tavır aldıkları için teşekkür ediyorum. Narlıdere’miz için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın haklarını korumaya ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Halk Bankası Narlıdere Şube Müdürü İlker Özbek de anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.