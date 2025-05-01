1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir’in dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanı’nda binlerce kişi bir araya gelirken, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da kutlamalara katıldı.

Kortejle yürüyüp emekçileri selamladı

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, ilçe yöneticileri ve partililerle birlikte Lozan Meydanı’ndan yürüyüşe geçen Kınay, Gündoğdu Meydanı’na kortej eşliğinde ulaştı. Alana girişinde vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Kınay, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

“Değişimi birlikte yaratacağız”

Emek, adalet ve hakkaniyet vurgusu yapan Başkan Helil Kınay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu mücadeleyi büyüterek İzmir’den tüm Türkiye’ye hak ettiğimiz yaşamı birlikte kuracağız. Emeğin, emekçinin, doğanın sömürülmesine karşı değişimi birlikte yaratacağız.”

Kınay ayrıca, sendikaların, emekçilerin ve yerel yöneticilerin bu süreçte büyük sorumluluklar taşıdığını belirtti.

“Omuz omuza sesimizi büyütmeye devam edeceğiz”

Zorluklara rağmen kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Kınay:

“Bize yaşatılan tüm baskı ve olumsuzluklara rağmen bir arada, omuz omuza, sesimizi ve gücümüzü büyütmeye; emeğimizi ve hakkımızı savunmaya devam edeceğiz,” diyerek emekçilere desteğini yineledi.