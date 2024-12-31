Karabağlar Belediye Başkanı Halil Kınay, yeni yıl öncesinde İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Kınay, huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek, yeni yıl dolayısıyla mutluluk, sağlık ve huzuru yaşadıklarını iletti. Ziyaret sırasında Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, huzurevi sakinleri için bir konser düzenledi. Başkan Kınay, konser boyunca sakinlerle birlikte sevilen Türk Sanat Müziği eserlerine yer verdi.

Konserin ardından huzurevinin en yaşlı sakinleriyle yeni yıl makarnası kesen Başkan Kınay, özellikle 100 yaşındaki Abdurrahman Acar ile sohbet etti. Kınay, Acar'a hitaben, “Sizlerin tecrübelerinden ve yaşanmışlıklarınızdan feyz alarak bu değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Hep birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi dilerim. Yeni yılda da sizlerle daha sık bir arada olmayı umuyorum. İyi ki varsın” dedi.

Huzurevi sakinleri, Başkan Kınay'ın nazik ziyaretinden bereketli bir şekilde dile getirerek, ona teşekkür ettiler. Ziyaret, huzurevi sakinlerine moral bozuklukları, yeni yıl sağlık ve mutluluk getirmesi temennileriyle son buldu.