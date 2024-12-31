Türkiye'deki yüksek enflasyon ve artan nakit talebi, bankaları ATM işlemleri konusunda yeni düzenlemeler yapmaya zorladı. Bu durum 1 Ocak 2025'ten itibaren ATM'den günlük para çekme limitlerinde önemli artışların yapılmasına neden oldu.

Peki, yeni limitler ne kadar olacak? ATM'den para çekme limitlerinin değişmesi ne gibi etkiler yaratacak?

ATM'lerde para çekme limitleri yükseliyor

Bankalar, 1 Ocak’tan itibaren günlük para çekme limitlerini artırarak, ATM’lerden yapılabilecek para çekme miktarını daha rahat bir seviyeye getirmeye karar verdi. Bu düzenleme, özellikle büyük şehirlerdeki yoğun ATM kullanımı ve banka veznelerindeki kalabalığı azaltmayı hedefliyor.

Yeni limitler ne kadar?

Bankadan bankaya değişen limitler farklılık gösterse de çoğu özel banka, günlük ATM çekim limitlerini 15 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarmaya karar verdi. Diğer bankalar ise, 10 bin TL olan günlük limitlerini 15 bin TL'ye yükseltecek.

Ayrıca yeni düzenlemeyle, emekli vatandaşların ATM işlemleri daha kolay hale getirilecek. Bankalar, emeklilerin kartlı çekimlerde karşılaştığı zorlukları azaltmayı hedefleyerek, bu müşteriler için özel düzenlemeler yapacak.