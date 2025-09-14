Çeşme Belediyesi, ilçenin en uzun süreli sorunlarından biri olan Alaçatı Sosyal Konut Yapı Kooperatifi tapu meselesini çözüme kavuşturdu. 1993 yılında Gecekondu Önleme Bölgesi olarak tahsis edilen ve 612 konutu kapsayan alanda yaşanan belirsizlik, Başkan Lâl Denizli’nin yoğun hukuki ve idari çalışmalarıyla sona erdi.

Başkan Denizli’nin göreve gelmesiyle birlikte Kooperatif Yönetimi ile dayanışma içinde yürütülen hukuk mücadelesi, Çeşme Belediye Meclisi’nin 19 Eylül 2024 tarihli olağanüstü toplantısında alınan kararlarla hız kazandı. Bir yıl süren titiz çalışmalar sonucunda süreç, hak sahiplerinin lehine tamamlandı. Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile diğer birimler, koordineli çalışarak hak sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldırdı.

Başkan Denizli, “Vatandaşın hakkı, en büyük önceliğimizdir. 32 yıldır devam eden bir sorunu vatandaşlarımız lehine sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törende 300 hak sahibi, yıllardır bekledikleri tapularına kavuştu. Başkan Denizli törende yaptığı konuşmada, “Bu sadece bir tapu teslimi değil, aynı zamanda adaletin, dayanışmanın ve emeğin zaferidir” dedi. Hak sahiplerinin mutluluğu törende büyük bir coşkuya dönüştü.

Başkan Denizli, sürecin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen belediye birimlerine, davayı takip eden hukukçulara ve sabırla bekleyen vatandaşlara teşekkür etti. “Çeşme’de yıllardır çözülemeyen bir sorunu çözmenin gururunu yaşıyoruz. Hak sahiplerinin yüzündeki mutluluk, tüm çabamıza değdi” ifadelerini kullandı.

Başkan Denizli, bundan sonra da vatandaşların haklarını korumaya devam edeceklerini belirterek, ilçedeki diğer kangren hâline gelmiş sorunların da birer birer çözüleceği mesajını verdi.