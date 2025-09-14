Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultay takvimi kapsamında İzmir’de ilçe kongrelerine devam ediyor. Dün üç ilçede yapılan seçimlerin ardından bugün de Bornova, Bayraklı ve Urla’da delegeler sandık başına gidiyor.

Bayraklı’da çekilmeler dengeleri değiştirdi

Bayraklı İlçe Kongresi saat 10.00’da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda toplandı. Mevcut ilçe başkanı Münir Demir adaylığını sürdürürken, adaylık açıklayan Ahmet Küçük ve Ahmet Sağlam, yapılan görüşmelerin ardından Cevat Eren Arslan lehine yarıştan çekildi. Böylece kongrede iki adaylı bir yarış yaşanacak.

Öte yandan kulislerde, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın Münir Demir’e destek vereceği iddia ediliyor.

Bornova’da tek adaylı kongre

Bornova İlçe Kongresi Evka-4’teki Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak. Çoğunluk sağlanırsa kongre 09.00’da, sağlanamazsa 12.00’de başlayacak. Kongrede mevcut ilçe başkanı Ertürk Çapın’ın tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor.

Urla’da Bahri Yalaz öne çıkıyor

Urla İlçe Kongresi ise saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Mevcut ilçe başkanı Pelin Karasakal aday olmayacağını açıkladı. İlçede daha önce başkanlık görevini üstlenen Bahri Yalaz’ın tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor.