Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, özel bir otelde 'Basın Buluşması' ile gazetecilerle bir araya geldi ve göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projelerden ve 2025 yılı ile sonraki yıllarda hayata geçmesi beklenen projelerden bahsetti.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 'Basın Buluşması' adı altında gazetecilerle özel bir otelde buluştu ve Nisan 2024 yılında göreve geldiği dönemden 2025 Ocak ayına kadar süregelen faaliyetlerinden bahsetti. Başkan Denizli, öncelikle gazeteciliğin yaşadığı baskılar ve tutuklamalarından bahsederken, Çeşme'deki otellerin Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğuna işaret etti ve konuyla ilgili gerekli yazının bakanlığa gönderildiğinin altını çizdi.

Gazetecilik suç değildir

Denizli, “Türkiye için basın adına kara bir gün. Her gazetecinin ve her türlü yayın organının mesleğe olan saygısı ve bağlılığına kefil olacak bir insanım. Gazeteciler bugün yargılanıyorsa, bu ülkemize yapılan bir ayıptır. Ne yazık ki gazetecilik ‘acaba bunu yazarsam başıma ne gelir?’ denilecek bir meslek değildir. Bu meslek, sorgulamanın, yazmanın ve toplumu bilgilendirmenin de bir iddia üzerine ve konunun üzerine gidilerek yapılan, yazılan haberin toplumda büyük bir değeri taşıyan bir meslektir. Bugünü de önceki günlerde planladığımızdan sizlere saygısızlık olmasın diye bu buluşmayı ertelemedim. Gazetecilik suç değildir. Basın özgürlüğü olmadığı hiçbir ülkede demokrasiden bahsedilemez, halkın haber alma hakkının ve özgür basının önüne geçilemez” diyerek konuşmasına giriş yaptı.

Bakanlığa sorumluluk uyarısı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme'de turizm faaliyetinde bulunan otellerin 'Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca bu konuda bakanlığa yazı gönderdiklerini belirten Denizli, “Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilgili yazılarımızı bildirdik ve bu konuda kapsamlı olarak hareket edeceğiz. Bazı belediyelere bir işletme devredilirken, işletme ise her işletmeden itfaiye raporu ister. İtfaiye raporları ise denetimden geçer ve ilk günden bu güne ruhsat devirlerinde dahi, 4 Nisan 2024’te göreve geldiğimizden bu yana denetimlerimizi hayata geçirdik. Bizim dönemimizde yeni veya devir yoluyla el değiştirsin, itfaiye raporu denetimiyle ilgili de büyükşehir belediyesiyle de ortak olarak kapsamlı denetimler yapacağız. Kültür ve turizm alanındaki oteller için de sorumluluk olması sebebiyle gereken durumu bildirdik” dedi.

5 kilometre mesafede İzmir gaz

Başkan Denizli, projelerinden bahsederken, hizmetlerine hız kesmeden devam edeceğine işaret ederek, “Bu buluşmamız öncesinde basından tarafıma gelen ‘Çok sık bir araya gelemiyoruz’ denilmesi üzerine sorularınızı da alıp ve sohbet etmemizle olmasını sağlamış olacağız. 4 Nisan 2024 tarihinde göreve başlayıp 30 Ocak’a kadar neler yaptığımızı da sizlerle buluşmayı tercih ettik. İlk olarak aday olduğumuz sürede bizlere gelen talep ise altyapıydı. Bu nedenle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana İzmir Gaz ile yaptığımız görüşmeler sonunda 5 kilometre mesafede İzmir gazı başlattık. Fen İşleri Müdürlüğü ise destek sağlıyor. Bu ayın sonunda ise ikinci etap başlayacak. Şubat ayında Çeşme doğalgaz ile buluşuyor olacak. Büyükşehir ile ve İZSU ile yürütülen ortak altyapı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 152 bin ton asfalt yama çalışması yaptık. Kentimizde en yoğun şikayet arasında yolların bozuk olduğu söyleniyor. Tertemiz mahallemizin iyi yolları için vakte de ihtiyacımız var. Artık yollarımız döşenirken birlikte çalıştığımız ve Fen İşleri ile Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, İZSU Bölge Müdürlerimizle yaptığımız toplantıda yollarımızın kapanışları sonrasında ise kanalizasyon çalışmalarında da çok dikkatli çalışıyoruz, yağmur suyu hattı çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Her vatandaşa anlık çözüm

Başkan Lal Denizli, “Bazı aksaklıkların yaşanmasında en aza indirmeyi planlıyoruz. Hız kesmeden devam ediyoruz ve bu katkılar artarak devam edecek. Benzer çalışma ise en büyük şikayetleri arasında yer alan kanalizasyon çalışmalarıdır. 2025-2026 yılına kadar bu alanda 4 etapta devam edecek bir planımız var. Bunları ise vatandaşlarımızla anlatıp tanıtımını yapacağız. Bu süreçte kanalizasyon sorununu da büyük ölçüde tamamlayacağız.

Ayrıca çocuklar ve aileler için eğitimin öncüsü olarak, Çağdaş Yaşam Merkezi’nin de açılışını yaptık” dedi. Başkan Denizli, “Çeşme Çözüm Merkezi ile vatandaşların taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bu da gerekli tüm birimlere iletiliyor, şikayetin de akıbetine ve sonucunu da yurttaşlara iletiyoruz. Sabah 8 ve akşam 12 ile gece 12’ye kadar herkes bize ulaşabiliyor. Yaz mevsiminde ise nüfusumuz kat be kat artıyor. Her vatandaşa da anlık çözüm arayışı içerisindeyiz” diye konuştu.

Çocuklara kırtasiye yardımı

Okula başlayan çocuklara kırtasiye yardımı sunduklarını belirten Başkan Denizli, ayrıca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ev temizliği projesiyle bazı hanelere temizlik desteği sağladıklarını söyledi. Öğrencilere burs desteği verdiklerini belirten Denizli, “Evlerinden yuvalarından kendilerine bir hediye gibi çocuklara ve ailelere de katkı sağlamak için 10 bin liralık bir burs desteği verdik” dedi.

Çeşme Kent Enstitüsü

Çeşme Kent Enstitüsü’nü kurduklarını söyleyen Lal Denizli, “Bir dans salonu kazandırdık ve üç tane de derslik kazandırdık. Burada gitar, keman, piyano, dans, bale gibi eğitimler ücretsiz olarak veriliyor ve 575 öğrenci buradan yararlanıyor” şeklinde konuştu.

Veterinerlik kadrosu

Denizli, "Veterinerlik hizmetlerine dikkati çekerek Veterinerlik Hizmetleri olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü kurduk. Kadroya ise 1 idare personeli, 1 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri, 2 yardımcı ve 1 temizlik personeli eklediklerini belirten Denizli, sokaktaki ve barınaktaki hayvanlardan 14 bin 51’ine işlem yapıldığını ve can dostlara müdahalede bulunulduğunu ifade etti. Ayrıca, 4 yeni müdürlüğün eklenmesiyle 17 olan müdürlük sayısının 21’e çıkacağını belirten Denizli, Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile yeni dönemde dijital arşivlerde yapılan çalışmalar sayesinde topluma daha hızlı ve kolay ulaşılacağını, çözümlerin ise hızlıca hayata geçirileceğini söyledi. Afet Koordinasyon Merkezi hazırlık süreci olarak, Çeşme’nin afetlere karşı daha hızlı yol almasına olanak sağlayacak çalışmaların yürütüldüğüne değinen Denizli, 4 bin 500 metrekarelik alanda Reisdere Mahallesi'nde hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, Çeşme’nin tamamındaki tüm bölgede devam eden telsiz sisteminin kurulduğuna dikkat çeken Denizli, "Bende de bulunan ve tüm birimlerle paylaşılan telsizle iletişim kopması halinde, deprem, yağmur, sel gibi durumlarda iletişim kurabiliyoruz. Bu sayede her an koordineli ve hızlıca hareket edebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toprak olmadan bir eksiğiz

Afet, yalnızca yapılarımızı güçlendirmek değil, aynı zamanda kişisel olarak da kendimizi bilinçlendirmemiz gerektiğini vurgulayan Denizli, "Bu süreçte ise AKUT bölge yönetimi de bizlere sonsuz destekler veriyor" dedi. Körfez ve deniz temizliği konusunda bir çalıştay hayata geçirdiklerini belirten Denizli, "Burada profesörler, üniversite hocaları ve çevre bilimcilerinin yanı sıra, Çeşme ile yarımadamızdaki araştırmaları olan bir TÜBİTAK ile bir çalıştay gerçekleştirdik. Şimdi ise, şubat ayında elde ettiğimiz bu çıktıları ilgili kurum ve bakanlıklara ileteceğiz. Bu verileri hep birlikte tartışacağız, konuşacağız. Ayrıca, 12 Şubat'ta Çeşme Tarım Çalıştayı'nı hayata geçireceğiz; toprak olmadan bir eksiğiz. İzmir Ticaret Borsası ve Ticaret Odası'yla birlikte önümüzdeki ay bu çalıştayı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.