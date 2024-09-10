Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe genelinde sürdürdüğü saha çalışmalarına Konacık Sanayi Sitesi ile devam etti. Mandalinci, ziyaret sırasında sanayi sitesi yönetimi ve esnafla bir araya gelerek talep, öneri ve şikayetleri dinledi.

Yerinde tespit ve geri dönüşüm projeleri

Başkan Mandalinci’ye, ziyaretinde başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve Konacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Kayacan ile Konacık Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin eşlik etti. Ziyaret sırasında geri dönüşüm ve atık toplama konusunda yapılacak çalışmaların projelendirmesini yerinde inceleyen Mandalinci, esnafın görüşlerini de alarak bu projelerle ilgili detaylı bilgilendirme yaptı.

Başkan Mandalinci, saha ziyaretlerinin önemine vurgu yaparak, Bodrum esnafının taleplerini ivedilikle yerine getirmek için yerinde tespitler yaptıklarını belirtti. Ayrıca, sanayi sitesinde çöp toplama konusunda detaylı çalışmaların yakında başlayacağını ifade etti.