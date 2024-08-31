Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretim desteklemeleri ile tarım sektöründe verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen yeni bir programı Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Gıda arz güvencesi için sürdürülebilir destekler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni destek programı, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırarak, gıda arz güvenliğini sağlama amacını taşıyor. Bakanlık, bu desteklemelerle üretim planlamasına katkı sağlamayı, verim ve kaliteyi artırmayı ve tarımsal üretimde çevreci yaklaşımları benimsemeyi amaçlıyor. Ayrıca, üreticilerin maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıklarından korunması da hedefleniyor.

3 yıllık yeni destekleme programı

2025-2027 yıllarını kapsayan bu yeni destekleme programı, önceki yıllarda uygulanan desteklerin daha etkin bir yapıya kavuşturulması amacıyla oluşturuldu. İlk defa üretim döneminden önce açıklanan bu desteklerle, çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri sunulacak.

Bitkisel üretimin desteklenmesi programı kapsamında, ürünler üretim maliyetine göre kategorilere ayrıldı ve her kategori için destek katsayıları belirlendi. Örneğin, arpa ve buğday üreten çiftçilere dekara 317,2 TL, ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üretenlere dekara 366 TL, pamuk ve çeltik üretenlere ise dekara 549 TL temel destek verilecek. Temel destekle birlikte, mazot maliyetinin %50’si ve gübre maliyetinin %25’i karşılanacak.

Planlı üretim desteği

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen ürünleri, havzalarında üreten çiftçilere ilave destek ödemesi yapılacak. Planlı üretim yapan çiftçilerin mazot maliyetinin %100’ü, gübre maliyetinin ise %50’si karşılanacak. Ayrıca, belirlenen bazı illerde yem bitkisi üreten çiftçilere de ilave planlı üretim desteği sağlanacak.

Verim ve kaliteyi artırmak amacıyla sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve organomineral gübre kullanımı gibi destekler verilmeye devam edilecek. Ayrıca, biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri, örtü altı paket destekleri ve lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira destekleri de artırıldı.