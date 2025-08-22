Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kent genelinde başlattığı saha ziyaretlerine Yalıkavak Mahallesi’nde devam etti. 21 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen ziyarette Mandalinci’ye, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri ekipleri, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve zabıta ekipleri eşlik etti.

Vatandaşlarla birebir temas

Program, Yalıkavak Hizmet Binası ve müdürlüklerin incelenmesiyle başladı. Daha sonra mevcut pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mandalinci, bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit etti. Vatandaşlardan gelen talepler, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine ivedilikle iletildi.

Yeni pazaryeri eylülde açılıyor

Mandalinci, yapımı devam eden yeni pazaryerinde de incelemelerde bulundu. Pazaryerinin yağmurlar başlamadan önce tamamlanacağını belirten Mandalinci, alanın eylül sonuna kadar hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Yeni pazar alanının devreye girmesiyle birlikte mevcut pazaryerinde de düzenlemelerin başlatılacağı kaydedildi.

Yeni pazaryeri kapsamındaki otopark, soğuk hava depoları, çöp alanları ve tuvaletler de incelenerek eksikler tespit edildi. Ayrıca pazaryerinin arkasındaki balıkçı esnafıyla görüşen Mandalinci, burada yapılacak iyileştirmeler hakkında da bilgi verdi.

Aydınlatma ve temizlik talepleri masada

Ziyaret kapsamında Atatürk Meydanı, Yalıkavak çarşısı, Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi ve Tahsildar İbrahim Efendi Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mandalinci, bölgedeki aydınlatma, üstyapı ve temizlik sorunlarına dair talepleri not aldı.

“Daha yaşanabilir bir Bodrum için sahadayız”

Yalıkavak İskele Kafe’de vatandaşlarla buluşarak saha programını tamamlayan Başkan Mandalinci, çalışmaların süreceğini belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızla sürekli ve etkin iletişim kurmak bizim için çok önemli. Daha doğru ve çözüm odaklı hizmet sunabilmek için başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve ilgili birimlerimizle sahaya çıkmaya devam ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyemizle de koordinasyon halindeyiz. Daha yaşanabilir bir Bodrum için sahada olmaya devam edeceğiz.”