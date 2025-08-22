Dnz haber/Deniz Doğan İzmir’in Selçuk ilçesinde 8 yaşındaki Hümeyra Özmen’in yaşamını yitirdiği trafik kazasında yeni bir gelişme yaşandı. Kazaya neden olan sürücü İ.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma ilk etapta Selçuk Adliyesi’nde yürütülüyordu. Ancak tutuklama talebi üzerine dosya, Torbalı Adliyesi’ne devredildi. Sürecin ardından merakla beklenen karar, Torbalı Adliyesi’nde açıklandı.

Ailenin avukatı Serkan Özkan, gazeteci Deniz Doğan’a yaptığı açıklamada, İ.P. hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Özkan, kararın ailenin acısına merhem olmasa da adalet adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaza sonrası büyük üzüntü yaşayan Özmen ailesi, hukuki sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade etti.

Böylece Hümeyra Özmen’in ölümüne neden olan sürücü hakkında tutuklama kararı verilmiş oldu.