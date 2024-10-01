Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, 1 Ekim Yaşlılar Günü kapsamında Salihli Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle samimi bir ortamda bir araya gelen Başkan Nurlu, onların deneyimlerini dinledi ve sohbet etti. Ziyareti sırasında huzurevi yetkililerinden de bilgi aldı.

Başkan Nurlu, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Yaşlılarımız, geçmişimiz ve geleceğimiz arasındaki en önemli köprüdür. Bugün burada, yalnızca yaş almış ama asla yaşlanmamış büyüklerimizle birlikteyiz. Yaşlılarımıza olan saygımız, yalnızca özel günlerde değil, yılın her günü devam etmelidir. Geleneklerimizde yaşlıya duyulan hürmet, bu anlayışın en büyük sembolüdür."

Ziyaretin ardından Salihli Belediyesi Üflemeli Çalgılar Korosu huzurevinde mini bir konser verdi. Huzurevi sakinleri ise şiir ve şarkı performanslarıyla etkinliğe renk kattı. Etkinlikte yaşanan bu sıcak anlar, yaşlılarımızın sadece bir gün değil, her gün değerli olduğunu hatırlatıyor.