Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04’ün teknik direktör arayışlarında sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Ersin Düzen’in, Schalke’nin Sergen Yalçın ile ilgilendiğini belirttiği iddiaların ardından, Alman ekibinin tercihini İspanyol futbol efsanesi Fernando Torres'ten yana kullanacağı öne sürüldü.

İspanyol basınına göre asıl aday Fernando Torres

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Schalke 04'ün yeni teknik direktörünün Fernando Torres olacağı belirtildi. Antrenörlük kariyerine Atletico Madrid'in U19 takımında yardımcı antrenör olarak başlayan Torres, geçtiğimiz Temmuz ayında Atletico Madrid'in B takımının başına getirilmişti. Schalke 04, bu genç İspanyol teknik adamla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Bundesliga 2'de geride kalan 7 maçta sadece 7 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Schalke 04, teknik direktör değişikliği ile ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.