Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yeni yıl öncesinde belediyede görev yapan daire müdürleri ve çalışanları ziyaret ederek hem yeni yıllarını kutladı hem de özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Başkan Mehmet Ertaş, Edremit Belediyesi personeline yönelik gerçekleştirdiği yeni yıl ziyaretlerinde çalışanlarla tek tek sohbet etti. Personelin yeni yılını kutlayan Başkan Ertaş, Edremit’e yaptıkları katkılardan dolayı memnuniyetini dile getirirken, çalışanlara küçük hediyeler takdim etti.

"Yeni yılda da omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz"

Personeline hitaben bir konuşma yapan Başkan Ertaş, “Edremit’imiz için gece gündüz demeden, özveriyle çalışan değerli mesai arkadaşlarımın yeni yılını kutladım. Birlikte çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğum büyük aileme başarılı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda da omuz omuza, el ele Edremit’imiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Personelden teşekkür

Belediye çalışanları, Başkan Ertaş’ın bu anlamlı ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. Ziyaret, samimi anlara sahne olurken Başkan Ertaş, tüm personelle yeni yıl dileklerini paylaştı.