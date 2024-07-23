Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde kazandığı zaferin ardından gerçekleştirdiği çalışmalar ve belediyenin güncel durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Türkmen, “Gönüllere Gireceğiz” sloganıyla çıktığı yolda, sadece 3 ay içinde dikkat çeken önemli hizmetlere imza attığını vurguladı.

Yeni düzenlemelerle etkin hizmet

Başkan Türkmen, göreve gelir gelmez belediyede düzen ve disiplini sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Belediyede mali ve iş düzeni açısından yaşanan disiplinsizliklerin farkına vardıklarını ve bu sorunları hızlıca çözdüklerini ifade etti. Yeni düzenlemelerin, hem çalışanların huzurunu artırdığını hem de vatandaşlara daha etkili hizmet sunmalarını sağladığını belirtti.

Sorunlara anında çözüm üretilecek

Kemalpaşa’nın büyük mahallelerinde birim amirliklerini güçlendirdiklerini ve yeni birim amirliklerinin açıldığını aktaran Başkan Türkmen, bu adımların vatandaşların taleplerini yerinde toplamak ve anında çözüm üretmek için atıldığını söyledi. Sütçüler Mahallesi’ne açılan yeni birim amirliği ile hizmetlerin daha etkili bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Vatandaş taleplerine hızlı yanıt

Başkan Türkmen, vatandaşların seçim döneminde kendilerine ilettiği taleplerden acil olanları hızla çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Ayrıca, belediyenin Whatsapp İhbar Hattı’nı daha etkin hale getirerek anında çözümler sunduklarını söyledi.

Bozuk yol kalmayacak

Kemalpaşa Devlet Hastanesi yolundaki çalışmaların tamamlandığını belirten Başkan Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen yoğun çalışmalardan bahsetti. Kapanan hastane bağlantı yolunun yeniden açıldığını ve 2. Çevre Yolu’ndaki gelişmeleri aktardı. Bozuk yolların düzenlenmesi ve yeni yolların yapılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Sosyal alanlar genişliyor, tesisler dönüşüyor

Başkan Türkmen, Kemalpaşa’da sosyal alanların oluşturulması ve mevcut tesislerin modernizasyonuna yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Armutlu Ayderesi çevre düzenlemesi ve Aşağıkızılca Rekreasyon Alanı’nın zemininin hazırlandığını, Park Orman’ın kiralama işlemlerinin yenilendiğini ifade etti.

Deneyimli kadrolar

Başkan Türkmen, belediye yönetiminde liyakatli ve deneyimli kadrolarla hizmet verdiklerini vurguladı. Başkan yardımcılarının ve ekibinin yıllardır belediyecilikle ilgilenen deneyimli kişilerden oluştuğunu belirtti.

Örnek gösterilecek bir ilçe olacak

Kemalpaşa’nın genç ve dinamik bir vizyonla geleceğe taşınacağını belirten Başkan Türkmen, ilçenin örnek gösterilen bir yer olacağını ifade etti. Çocuklara ve gençlere doğru yatırım yapmanın ülkenin geleceği için önemli olduğunu söyledi.

"Hizmet kalitesini zirveye taşıyacağız"

Başkan Türkmen, sahada sürekli olarak aktif olduğunu ve hemşehrilerinin güvenini boşa çıkarmamak için çalıştıklarını belirtti. 5 yıl boyunca hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracak adımlar atacaklarını ve bu süreçte hemşehrilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.