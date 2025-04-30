Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Türkmen, mesajında emeğin kutsallığını vurgulayarak adalet, eşitlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

“1 Mayıs, mücadeleyle yazılmış bir tarihtir”

Başkan Mehmet Türkmen, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs, takvim yapraklarında sadece bir gün değil, onurla, mücadeleyle ve dayanışmayla yazılmış bir tarihin adıdır. Bugün, güvenceli iş, adil ücret, insanca yaşam ve özgürlükler için verilen mücadelenin sesinin daha da gür çıktığı bir gündür.”

“Kemalpaşa’da emeğin yanında bir belediyecilik anlayışı var”

Başkan Türkmen mesajında, Kemalpaşa Belediyesi olarak emek mücadelesinin yanında olduklarını şu sözlerle ifade etti:

“Bizler Kemalpaşa’da bu sesi duyan, bu mücadelenin yanında saf tutan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Emeğin kutsallığını bilerek, belediyemizde görev yapan her bir çalışma arkadaşımızın hakkını gözetiyoruz.”

Sanayiden tarıma, emeğin tüm alanlarında yanınızdayız

Türkmen mesajında, ilçede alın teriyle üretim yapan tüm emekçilere teşekkür ederek şunları kaydetti:

“İlçemizde sanayiden tarıma, lojistikten hizmet sektörüne birçok alanda üreten, alın teri döken vatandaşlarımızın yanında durmaya, onlarla omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatı emeğiyle güzelleştiren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, daha eşit, daha adil bir Türkiye özlemiyle; yaşasın emek, yaşasın dayanışma, yaşasın 1 Mayıs diyorum.”