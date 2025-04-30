Gaziantep Basket ile Ankaragücü, 1. Lig Play-Off çeyrek finalinde karşılaşıyor. Maç saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Basketbol 1. Ligi Play-Off Çeyrek Final mücadelesinde Gaziantep Basket ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak bu önemli karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Gaziantep Basket - Ankaragücü maçı TBF TV YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Gaziantep Basket-Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Basketbol 1. Ligi Play-Off Çeyrek Final karşılaşması olan Gaziantep Basket ile Ankaragücü maçı, TBF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın tamamen şifresiz olacak.

TBF TV YouTube canlı yayını nasıl izlenir?

TBF TV YouTube kanalı, internet erişimi olan tüm cihazlardan şifresiz olarak izlenebiliyor. Maçı takip etmek isteyenler, TBF TV'nin resmi YouTube kanalına giriş yaparak karşılaşmayı canlı izleyebilir.

Gaziantep Basket-Ankaragücü maçı ne zaman?

Karşılaşma, 01 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak.

Gaziantep Basket-Ankaragücü maçı saat kaçta?

Maç, saat 19:30'da başlayacak.

Gaziantep Basket-Ankaragücü maçı nerede oynanacak?

Mücadele Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.

Yayıncı Kanal Yayın Platformu Yayın Şekli TBF TV YouTube YouTube (TBF Resmi) Şifresiz, Canlı