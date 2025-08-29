Başkan Türkmen mesajında şu ifadelere yer verdi, “Büyük Zaferimizin 103’ncü yıldönümünü milletçe gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle taçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimiz, birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadele sonucunda bağımsızlığına kavuşmuş, Cumhuriyetimizin temelleri bu zaferle atılmıştır.

Bugün bizlere düşen yegane görev, atalarımızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi demokrasi, özgürlük ve adalet değerleriyle daha da güçlendirmektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.’’