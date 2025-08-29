İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve zaferin önemini vurguladı.

Vali Elban mesajında, “Aziz milletimizin tarihe altın harflerle yazdığı en büyük destanlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle kutluyoruz” ifadelerine yer verdi. Elban, 26 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz’un, milletin azmi ve inancıyla 30 Ağustos’ta şanlı bir zaferle sonuçlandığını hatırlattı.

Mesajında birlik ve beraberliğin önemine değinen Vali Elban, “Bu zafer, milletimizin özgürlüğü ve vatan sevgisi için tek yürek olduğunun en güçlü kanıtıdır. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın bize miras bıraktığı bu cennet vatanı korumak ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmaktır” dedi.

Elban, mesajını şöyle tamamladı: “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm İzmirli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”