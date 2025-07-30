Vatandaş sorunlarını yerinde aktardı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, saha ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Halkla birebir temas kurmayı önemseyen Başkan Ergin’in son durağı Altınova Mahallesi oldu. Ziyaret sırasında Başkan Ergin, bölge esnafı ve çiftçilerle bir araya geldi. Kahvehanelerde vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Ergin, bölgenin öncelikli sorunlarını ilk ağızdan dinledi.

Talepler not edildi, acil konular değerlendirildi

Ziyaret sırasında vatandaşların ilettiği talepler, belediyeye bağlı ilgili birim amirleri tarafından tek tek not edildi. Bazı konular için yerinde incelemeler yapılırken, acil çözüm bekleyen sorunlar da doğrudan ele alındı. Başkan Ergin, “Sorunları birlikte konuşmak, birlikte çözüm üretmek bizim en büyük gücümüz. Belediyecilik ancak katılımcılıkla anlam kazanır” ifadelerini kullandı.

Yangın atlatan esnafa geçmiş olsun ziyareti yapıldı

Altınova sahilinde kısa süre önce yangın tehlikesi atlatan bir manavı da ziyaret eden Başkan Mesut Ergin, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Ergin, “Böyle zor anlarda dayanışma çok önemli. Biz her zaman halkımızın yanındayız” dedi.

Saha çalışmaları ilçe genelinde sürecek

Altınova’daki ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Mesut Ergin, saha çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirtti. “Dayanışmayla bir arada olmaya devam edeceğiz. Belediyecilik, halkla iç içe olunduğunda gerçek anlamına ulaşır. Bu ziyaretlerimizi diğer mahallelerde de sürdüreceğiz” diyerek, çalışmalara Ayvalık’ın dört bir yanında devam edeceklerini ifade etti.