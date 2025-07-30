Esnaf alım gücünün düştüğünü söylüyor

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçe pazarının ardından Bor ilçesinde kurulan Bor Salı Pazarı’nı ziyaret etti. Gürer, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla gerçekleştirdiği görüşmelerde, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları ve yurttaşın alım gücündeki ciddi düşüşe dikkat çekti.

Pazar ziyaretinde halkın ekonomik tablo karşısında yaşadığı zorlukları dinleyen Gürer, “Yerel ürün pazara geliyor ama vatandaş her istediğini alamıyor. Alan da artık sınırlı miktarda ürünle yetinmek zorunda kalıyor” dedi.

Pazarcı: “Alan da yarım kilo alıyor”

Pazarcı esnafı, özellikle meyve fiyatlarındaki artış nedeniyle satışların ciddi oranda düştüğünü ifade etti. Vatandaşların artık sadece sorduğunu ama çoğunlukla satın almadığını belirten bir esnaf, “Alan da yarım kilo alıyor, 10-20 liralık. Kâr etsek ne olacak? Bulgurun kilosu 40 lirayı geçti. 'Yarım kilo ver' diyorlar. Vallahi utanıyorum, biraz fazla koyuyorum" şeklinde konuştu.

Esnaf, pazarlardaki kalabalığın da azaldığını vurgulayarak, “Eskiden pazarlar doluydu, şimdi gelen sadece bakıp gidiyor” dedi.

Kredi kartı pazara indi

Ziyaret sırasında dikkat çeken bir diğer konu ise kredi kartı ile alışveriş talebi oldu. Gürer, birçok yurttaşın artık pazarda bile “Kredi kartı var mı?” diye sorduğunu aktardı. Bu durumu değerlendiren bir esnaf, “Kart soran çok. Ben ‘yok’ diyorum ama herkes cebinden kart çıkarıyor. Mecbur kalıyorlar. Kartla alıyorlar ama sonra o borç nasıl ödenecek?” dedi.

Vatandaş temel gıdayı bile almakta zorlanıyor

Bir vatandaş, Gürer’in “İstediğinizi alabiliyor musunuz?” sorusuna, “Elimizi cebimizden çıkaramıyoruz. Alım gücümüz kalmadı” diyerek yanıt verdi. Başka bir esnaf ise, “Vatandaş sadece soğan alabiliyor. En ucuz meyve 100 TL, alamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Pazarlar eski kalabalığını kaybetti

Bor Salı Pazarı’nı gezen Ömer Fethi Gürer, önceki yıllara göre pazarın oldukça boş olduğunu gözlemledi. Bu durumu pazarcılara soran Gürer, “Vatandaşın alım gücü yok. Ne alsın?” yanıtını aldı. Başka bir esnaf ise ekonomik tabloya tepkisini, “Türkiye bitmiş, ne alışverişi yapacak vatandaş?” sözleriyle dile getirdi.

Gürer: “Ekonomi halkın sofrasında ölçülür”

CHP’li Gürer, pazardaki tabloyu özetleyerek şunları söyledi:

“Ekonomi saraylardan değil, halkın pazardan eve ne alabildiğiyle ölçülür. Pazarcı feryat ediyor, vatandaş sadece bakıyor. Gıda enflasyonu vatandaşı vuruyor, esnafı eziyor. İnsanlar artık yarım kilo alıyor, onu da kredi kartıyla almaya çalışıyor. Bu tablo sürdürülebilir değil.”

Zirai donun da meyve üretimini olumsuz etkilediğini belirten Gürer, diğer illerden gelen ürünlerin nakliye ve giderlerle daha da pahalandığını söyledi. “Ne esnafın ne vatandaşın yüzü gülüyor. Kıt kanaat yaşam devam ediyor” diyerek sahadaki ekonomik gerçeği gözler önüne serdi.