Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, DoubleTree by Hilton'da düzenlenen kahvaltıda, Çanakkale Belediyespor'un basketbol ve voleybol takımlarının oyuncuları ve antrenörleriyle buluştu. Erkek, takımların Çanakkale'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti. Etkinlikte sporun sosyal yaşamda önemli bir yer tuttuğu vurgulandı.

Çanakkale Belediyespor'a destek

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediyespor Kulübü'nün basketbol ve voleybol takımlarını DoubleTree by Hilton'da düzenlenen özel bir kahvaltıda ağırladı. Etkinlik, sporun Çanakkale'nin sosyal yaşamındaki önemini ve takımların başarılarını kutlamak amacıyla düzenlendi.

Başarı ve temsil vurgusu

Kahvaltı sırasında konuşma yapan Başkan Erkek, Çanakkale Belediyespor'un başarılı performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erkek, Çanakkale'nin spor kulüplerinin, şehrin adını gururla taşıyacağına ve temsil edeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, sporun şehrin sosyal dokusundaki önemli rolüne değindi ve oyunculara ile antrenörlere sezon boyunca başarılar diledi.

Çanakkale Belediyespor Kulübü yöneticileri ve sporcular ise, Başkan Erkek’e verdikleri destekler için teşekkür etti. Takımın daha büyük başarılara imza atmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirttiler.