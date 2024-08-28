Başkan Mustafa Erduran’dan İzmir Metrosu’ndaki Arızalarla Ilgili Uyarı

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, İzmir Metrosu’nda sıkça yaşanan yürüyen merdiven ve asansör arızaları hakkında sert bir basın açıklaması yaptı. Erduran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ulaşamadıklarını belirterek, İzmir Metro A.Ş.'nin hızlı ve etkili çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu arızalar büyük mağduriyet yaratıyor"

Mustafa Erduran, İzmir halkının, metro istasyonlarında sık sık yaşanan yürüyen merdiven ve asansör arızalarından dolayı günlük yaşamlarında ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti. Bu arızaların özellikle yaşlılar, engelliler ve çocuklu bireyler için büyük bir engel oluşturduğunu belirten Erduran, "İzmir Metro A.Ş.'nin bu konuda daha hızlı ve etkili çözümler üretmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Erduran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ulaşamadıklarını ve randevu dahi alamadıklarını belirterek, "Bu önemli problemi basın açıklaması yoluyla dile getirip Sayın Başkanı uyarmak istedik" diye konuştu. Ayrıca, İzmir Metro A.Ş.'nin düzenli bakım ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Halkın güvenli ulaşım hakkı ihlal ediliyor"

Erduran, yürüyen merdiven ve asansör arızalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Şehir içi ulaşımda hayati önem taşıyan bu altyapı hizmetlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde çalışmaması, halkın günlük yaşamını zorlaştırmakta ve güvenli ulaşım hakkını ihlal etmektedir" dedi.

Basın açıklamasında, Erduran taleplerini net bir şekilde sıraladı:

Yürüyen merdiven ve asansör arızalarının bir an önce giderilmesi. Bu tür arızaların tekrarlanmaması için düzenli bakım ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesi. Arıza durumlarında halkın bilgilendirilmesi ve mağduriyetin en aza indirilmesi için alternatif çözümler sunulması.

Erduran, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorunları göz ardı etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Görmek ve duymak istemeseniz de biz halkımızın İzmir’le alakalı dertlerini duyurmak için demokratik her türlü eylemi yapacağımızı da belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.