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Olayın ardından kaçan saldırgan Mehmet Y., Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Y., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Göğsünden bıçaklanan Eyüp D., ağır yaralı olarak hemen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan D.’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırıya uğrayan Eyüp D.'in bir anda yerinden kalkıp saldırganı kahvehaneden uzaklaştırdığı ve ardından dışarı çıktığı görülüyor. İçerideki müşteriler ise yaşanan olay karşısında büyük panik yaşadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi’nde yaşanan olay, dün gece 23.25 sıralarında meydana geldi. Mehmet Y. isimli saldırgan, rahat tavırlarla kahvehaneye girerek doğrudan husumetlisi Eyüp D.'in masasına yöneldi. Belinden çıkardığı bıçağı, hiçbir tereddüt göstermeden D.’in sağ göğsüne sapladı.

Manisa ’nın Yunusemre ilçesinde gerçekleşen saldırı , herkesi şok etti. Mehmet Y. isimli şahıs, husumetlisi olan kahvehane işletmecisi Eyüp D.’i göğsünden bıçakladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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